أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، الذي استهدف خزانا للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وقال رئيس البرلمان العربي -في بيان- إن استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية يُعد عملًا إرهابيًا جبانًا، ضمن مخطط لاستهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية، والتأثير على إمدادات الطاقة وأسعار النفط في السوق العالمي، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين، والذين يقفون خلفها سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو دولًا.
وعبر رئيس البرلمان العربي، عن ثقته التامة في قدرة المملكة العربية السعودية على حماية منشآتها الحيوية والاقتصادية وتصديها بحزم للجماعات الإرهابية، مؤكدًا على تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمل إرهابي جبان.. أول تعليق من رئيس البرلمان العربي على استهداف محطة وقود بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.