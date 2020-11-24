أمطار متوسطة على 10 مناطق بالبلاد.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وتأتي خريطة سقوط الأمطار اليوم، كالتالي:
- سقوط أمطار على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية) ما بين الخفيفة إلى المتوسطة (30% تقريبا).
- أما (الإسكندرية - السلوم - رشيد - بلطيم) تتعرض لأمطار متوسطة، فيما تتعرض مناطق "الضبعة - مطروح - سيدى عبد الرحمن" لأمطار متوسطة إلى غزيرة.
وعن حالة البحر المتوسط قالوا "تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.
وتشهد البلاد، اعتبارا من غد، الأربعاء، موجة جديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تستمر حتى يوم الجمعة القادم من نهاية الأسبوع الجاري، حيث يكون هناك سقوط أمطار ما بين الغزيرة الرعدية والمتوسطة، يصاحبها نشاط للرياح.
وتأتي توزيعة خريطة الأمطار غدا الأربعاء، كالتالي:
- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا: على بعض مناطق السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).
- أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا على مناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).
- أمطار خفيفة إلي متوسطة على شمال الصعيد ( الفيوم - بني سويف - المنيا).
يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى والصغرى
القاهرة 24 14
الإسكندرية 22 15
وادى النطرون 23 15
طنطا 23 14
شبين الكوم 24 14
دمنهور23 15
بلطيم 23 15
مطروح 20 15
السلوم 20 14
سيوة 22 11
بورسعيد 23 16
دمياط 23 16
الزقازيق 24 14
المنصورة 23 14
الإسماعيلية 25 14
السويس 24 14
العريش 24 14
رفح 2314
رأس سدر 25 15
نخل 22 08
نويبع 26 18
طابا 25 16
كاترين 21 06
الطور 26 15
شرم الشيخ 28 19
الغردقة 27 17
مرسى علم27 18
الفيوم 24 11
بنى سويف 24 11
المنيا 25 11
أسيوط 25 12
سوهاج 25 12
قنا 26 13
الأقصر27 12
أسوان 28 14
إدفو 28 14
أبوسمبل 27 13
الوادى الجديد 26 10
شلاتين 28 18
أبورماد 27 17
حلايب 26 19
رأس حدربة 25 17
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