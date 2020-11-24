أمطار متوسطة على 10 مناطق بالبلاد.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اليوم، الثلاثاء، سقوط أمطار على 10 مناطق بالبلاد، ما بين الخفيفة على بعض المناطق والمتوسطة على المناطق الأخرى، يصاحب ذلك نشاط للرياح المعتدلة على جميع أنحاء البلاد.

وتكون حالة الطقس، لطيفا نهارا على القاهرة والوجه والبحري والسواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، باردا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد.

وتأتي خريطة سقوط الأمطار اليوم، كالتالي:

- سقوط أمطار على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية) ما بين الخفيفة إلى المتوسطة (30% تقريبا).

- أما (الإسكندرية - السلوم - رشيد - بلطيم) تتعرض لأمطار متوسطة، فيما تتعرض مناطق "الضبعة - مطروح - سيدى عبد الرحمن" لأمطار متوسطة إلى غزيرة.

وعن حالة البحر المتوسط قالوا "تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.

وتشهد البلاد، اعتبارا من غد، الأربعاء، موجة جديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تستمر حتى يوم الجمعة القادم من نهاية الأسبوع الجاري، حيث يكون هناك سقوط أمطار ما بين الغزيرة الرعدية والمتوسطة، يصاحبها نشاط للرياح.

وتأتي توزيعة خريطة الأمطار غدا الأربعاء، كالتالي:

- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا: على بعض مناطق السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا على مناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).



- أمطار خفيفة إلي متوسطة على شمال الصعيد ( الفيوم - بني سويف - المنيا).



يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى والصغرى

القاهرة 24 14

الإسكندرية 22 15

وادى النطرون 23 15

طنطا 23 14

شبين الكوم 24 14

دمنهور23 15

بلطيم 23 15

مطروح 20 15

السلوم 20 14

سيوة 22 11

بورسعيد 23 16

دمياط 23 16

الزقازيق 24 14

المنصورة 23 14

الإسماعيلية 25 14

السويس 24 14

العريش 24 14

رفح 2314

رأس سدر 25 15

نخل 22 08

نويبع 26 18

طابا 25 16

كاترين 21 06

الطور 26 15

شرم الشيخ 28 19

الغردقة 27 17

مرسى علم27 18

الفيوم 24 11

بنى سويف 24 11

المنيا 25 11

أسيوط 25 12

سوهاج 25 12

قنا 26 13

الأقصر27 12

أسوان 28 14

إدفو 28 14

أبوسمبل 27 13

الوادى الجديد 26 10

شلاتين 28 18

أبورماد 27 17

حلايب 26 19

رأس حدربة 25 17