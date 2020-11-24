الصحة الأمريكية: توزيع 30 ألف جرعة من عقار ريجينرون اليوم لمواجهة كورونا

قال مدير المعهد الأمريكى للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي: إذا لم يتغير مسار الأمور فسنشهد أكثر من 300 ألف وفاة، وفقا لمصادر إعلامية، وأعلنت وزارة الصحة الأمريكية البدء اليوم فى توزيع نحو 30 ألف جرعة من عقار ريجينرون ضمن جهود مواجهة جائحة كورونا.

وفى وقت سابق، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، إن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 12 مليونا و175 ألفا و921 إصابة، بزيادة 147840 عن الحصيلة السابقة، وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 255958 بعد تسجيل 882 حالة جديدة.

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وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

وكانت وقعت عشرات الدول على خطة اللقاحات العالمية المعروفة باسم (كوفاكس) التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) لتوفير جرعات اللقاح لدول لا يمكنها تحمل تكاليفه بطريقة أخرى.