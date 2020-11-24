نقل النواب: القطار الكهربائي يجعل العاصمة الإدارية أكبر مركز سياسي واقتصادي رائد بمنطقة الشرق الأوسط

كشف عضو لجنة النقل في البرلمان وحيد قرقر أنه يجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولي من المشروع والتي تمتد من محطة عدلي منصور وحتى محطة العاصمة الإدارية 1 بطول 66.3 كم وعدد 11 محطة بقيمة 1.65 مليار دولار، موضحًا أن المرحلة الثانية والتي تمتد من محطة العاصمة الإدارية 1 حتى محطة العاصمة الإدارية 2 بطول 3.9 كم وعدد 1 محطة (العاصمة الإدارية 2) ستكون بقيمة تقديرية 130 مليون دولار.

وأضاف أنه قد بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين (مدني – تشطيبات) 65%، لافتاً إلى أن القطار الكهربائي يحقق خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق (عدلي منصور/جامعة القاهرة) في محطة عدلي منصور والتي يجري حالياً تنفيذ أعمال تطوير المنطقة حولها لتنفيذ مجمع نقل متكامل الخدمات علي مساحة 15 فدان.

واستطرد أنه بافتتاح مشروع القطار الكهربائي يكون قد تحقق ربط العاصمة الإدارية الجديدة حلم مصر قيادة وشعباً لتنفيذ أول مدينة عالمية علي أرض مصرية والذي تم تخطيطه وتنفيذه ليكون أكبر مركز سياسي واقتصادي رائد بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث سينقل الخط حوالي 500 ألف راكب يومياً عند بداية تشغيله.

يشار إلى أنه قد شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي توقيع اتفاقيتي تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع القطار الكهربائي (السـلام - العاشــر مـن رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) مع تحالف شركات أفيك الصينية، وذلك علي هامش فاعليات اليوم الثاني الدورة الثالثة لمعرض تكنولوجيا النقل (2020Trans Mea).

وقد قام بتوقيع عقد المرحلة الثانية كل من الدكتور مهندس عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق ويانج جينشان (شركة افيك الصينية) كما قام بتوقيع عقد المرحلة الثالثة من المشروع الدكتور مهندس عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن الجانب الصيني يانج جينشان (شركة افيك) ولي ويدنج (شركة كريك).