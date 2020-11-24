صور.. حملة مكبرة لحى النزهة لضبط المقاهى المخالفة لإجراءات فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - شن اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارات المحلات والإشغالات والمتابعة الميدانية ومسؤولى المربعات والصحة والطب البيطرى أسفرت عن إعادة غلق وتشميع كافيه بـ 8 شارع الرشيدى.





جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية لقرارات الدولة باتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمرور الدورى على المحال والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية.

وأضاف بيان صحفى، أنه تم رفع الإشغالات من الكافيه وضبط وتحريز 20 شيشة كما تم غلق وتشميع كافيه بـ 23 شارع المنتزه ورفع الإشغالات منه وضبط 50 شيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأجرت اللجنة الطبية المصاحبة للحملة، التفتيش على المواد الغذائية المتواجدة بالكافيه وتم ضبط كميات من اللحوم والمصنعات بدون بيانات وفى حالة إذابة ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 17958 جنح النزهة لسنة 2020 للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم قانونًا.

كما قامت الحملة برفع إشغالات شارع الأكاديمية البحرية بشيراتون وتحرير 12 محضر بيئة و18 محضر عدم ارتداء الكمامة و25 محضر أشغال و11 محضر إدارة بدون ترخيص و8 محاضر تالف رصف.