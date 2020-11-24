صور.. استئناف تصويت جولة إعادة النواب بـ 1083 لجنة فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - استأنفت عملية التصويت فى اللجان الانتخابية بالإسكندرية، والبالغ عددها 1083 لجنة فرعية، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك فى اليوم الأخير لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.





وتتوزع اللجان الفرعية بـ 331 مقرا انتخابيا على مستوى دوائر الإعادة بالإسكندرية، لاستقبال من لهم حق التصويت فى الانتخابات وعددهم 3 ملايين و813 ألف و72 ناخبًا. ومن جانبه، أكد المستشار محمد المشد، رئيس اللجنة العامة للانتخابات فى الإسكندرية، إن العملية الانتخابية فى اليوم الأول لم تشهد أى معوقات أو شكاوى. ويتنافس 26 مرشحًا فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 13 مقعدا فرديا بـ 5 دوائر بالنظام الفردى، هى: "الدخيلة، المنتزه، سيدى جابر، محرم بك، الرمل".

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