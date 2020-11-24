صور- استراتيجية بناء الوعى.. وزير الأوقاف يجتمع برئيس الأعلى للإعلام

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وقد تم خلال اللقاء مناقشة وضع استراتيجية مشتركة لبناء الوعى بالتعاون بين الوزارة والمجلس الأعلى للإعلام.





وأطلع وزير الأوقاف، حسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، كرم جبر، على أحدث إصدارات سلسلة “رؤية للنشء” التى تضمنت كتابى: ”بين الحقيقة والخيال”، و“فكرة فى كتاب” بعد النجاح المبهر لسلسلة “رؤية” للفكر المستنير، و“رؤية” المترجمة التى تصدر بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة متمثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب. كما أهدى الوزير، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، درع وزارة الأوقاف، ونسخة من كتاب الله "عز وجل"، تقديرًا لدوره فى نشر الوعى الوطنى الرشيد. من جانبه كرم جبر، بجهود وزارة الأوقاف، ودعا الوزير لندوة مفتوحة بالمجلس الأعلى للإعلام، الإثنين الموافق 7/ 12/ 2020، حول “استراتيجية وزارة الأوقاف فى قضايا بناء الوعى المستنير".

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