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الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:28 صـ
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ببدء حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من غد الأربعاء وتستمر حتى الجمعة القادم، مشيرة إلى أن حالة عدم الاستقرار تتمثل في نشاط الرياح الذى يعمل على انخفاض درجات الحرارة. وأضافت مديرة مركز التنبؤات والاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة للتليفزيون المصري اليوم الثلاثاء، أن حالة عدم الاستقرار تتضمن أيضا سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية ورعدية في بعض الأوقات، وتمتد الأمطار على الوجه البحرى لتكون رعدية أحيانا، أما القاهرة فتشهد أمطار متوسطة غدا وبعد غد، لتكون من خفيفة إلى متوسطة على شمال الصعيد. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحا وطقسا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقسا لطيفا على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقسا معتدلا على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس. كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة. وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من الصبغة ومطروح. وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى، باردا على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.هيئة الأرصاد: تؤكد انخفاض درجات الحرارة وأمطار على القاهرة الأربعاء والخميس ⇧
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