الحكومة تنفي تعليق الدراسة أو المؤتمرات بداية من 28 نوفمبر الجارى

نفى هانى يونس المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، على صفحته الشخصية على الفيس بوك صحة ما يتم تداوله بشأن تعليق الدراسة والمؤتمرات والفعاليات بداية من 28 نوفمبر الجارى. وكانت بعض الحسابات على مواقع التواصل تداولت مستند مفبرك وغير صحيح منسوب لرئاسة مجلس الوزراء، ويحمل لوجو مؤسسة "اليوم السابع"، بشأن تعليق الدراسة والفعاليات الرسمية والتجمعات داخل الدولة، فى إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن الخبر غير صحيح على الإطلاق.

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