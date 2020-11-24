محمد صلاح نائبًا لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي

ونعى المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى وجميع العاملين بوزارة الإنتاج الحربي، والهيئة القومية للإنتاج الحربي ببالغ الأسى الدكتور حسن عبدالمجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب للهيئة، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الدكتور حسن عبدالمجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب للهيئة قد وافته المنية بعد ان قدم مسيرة من العطاء وترك بصمة في وزارة الإنتاج الحربي من أعمال ومجهود رسخه على أرض الواقع .

ونعى محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، الفقيد رحلت هذه الابتسامة الطيبة الودودة توفي الدكتور حسن أحمد عبد المجيد نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب.

وقدم الدكتور حسن عبدالمجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب للهيئة الكثير خلال فترة توليه المنصب الكثير من العطاء والإسهامات في توطين الصناعات داخل مصانع وشركات الإنتاج الحربي.