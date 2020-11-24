السفارة السودانية لدى القاهرة تغلق أبوابها.. لهذا السبب

أفادت السفارة السودانية بالقاهرة بأنها ستغلق أبوابها من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس نسبة لأعمال تعقيم شامل للسفارة، حفاظا على صحة المراجعين والمواطنين وحرصا من السفارة على سلامة الجميع من الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وأوضحت السفارة أنها تستأنف العمل اعتبارا من يوم الأحد المقبل مع الالتزام بالضوابط والاحترازات الصحية المتعارف عليها.

الجدير بالذكر أن السفير محمد إلياس الحاج السفير السوداني لدى القاهرة كان قد قدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية سبتمبر الماضي.

والسفير محمد إ&لياس هو أول سفير للسودان في مصر بعد ثورة ديسمبر، ومن المؤمل أن تشهد فترته حركة دؤوبة لتنمية وتطوير العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.