تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتابع إعادة انتخابات النواب 2020

جدة - نرمين السيد - تواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال الرصد والمتابعة لإعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، التى انطلقت أمس الإثنين، وتجرى على مدار يومى 23 و24 نوفمبر الجارى، بـ1500 متابع مصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.





وتتابع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت. وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامى بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، حيث اقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 28 مقعدا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

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