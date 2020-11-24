الأسبوع المقبل.. جامعة طنطا تكرم 13 من أساتذتها لإدراجهم بقائمة الأفضل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة ستنظم احتفالية لتكريم 13 عالما من أساتذة الجامعة الذين تم إدراجهم فى قائمة جامعة "ستانفورد" لأفضل 2% من علماء العالم، وذلك خلال جلسة مجلس الجامعة المقرر انعقادها الأسبوع المقبل.





وأكد عتمان، فى بيان، اليوم الثلاثاء، حرص إدارة الجامعة على تكريم رواد البحث العلمى والنابغين والمتفوقين بالجامعة فى إطار تقدير الدولة المصرية لقيمة العلم والعلماء باعتبارهم أمل مصر فى صناعة مستقبل أكثر إشراقًا، إلى جانب دورهم الرائد فى خدمة قضايا المجتمع. وأضاف أن الجامعة حريصة على تحقيق الاستفادة القصوى من مخرجات البحث العلمى بوصفه قاطرة تقدم المجتمعات، ومفتاح التنمية الشاملة والمستدامة، والسبيل الأوحد لخدمة قضايا المجتمع. كانت جامعة ستانفورد أدرجت 7 علماء من كلية العلوم، و5 من كلية الهندسة، وعالم واحد من كلية الصيدلة جامعة طنطا ضمن قائمتها لأفضل 2% من علماء العالم.

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