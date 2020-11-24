جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، سامح شكرى، وزير الخارجية، فى ضوء استقباله للمهنئين له بتوليه رئاسة مجلس الشيوخ وحصوله على ثقة أعضاء المجلس.





وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الدعم الكامل لوزارة الخارجية، فى كافة المعارك الدبلوماسية التى تخوضها، مؤكدا أن الشارع المصرى يلمس الجهود المبذولة فى هذا الصدد، حيث الجولات المتواصلة بكافة الملفات، والتى تحقق نجاحات على أرض الواقع فى كل القضايا ذات الصلة. من جانبه تقدم شكرى بالتهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدًا التطلع الكامل نحو التعاون مع مجلس الشيوخ فى ضوء التواصل المباشر بين السلطة التنفيذية وممثلى الشعب المصرى تحت قبة البرلمان، بما يحقق طموحات الشعب المصرى وحماية مصالحه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مجلس الشيوخ لوزير الخارجية: الشارع يلمس جهودكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.