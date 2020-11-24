صور.. محافظ القاهرة يتابع توسعة الطريق الدائرى بالبساتين ودار السلام

جدة - نرمين السيد - تابع خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، إزالة تعارضات أعمال توسعة الطريق الدائرى بأحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة التى تتم بالتنسيق مع وزارة النقل.





وفى سياق آخر، تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بتفقد عملية تسكين الباعة بالسوق الجديد، بعد إزالة سوق التونسى القديم "سوق الجمعة".

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