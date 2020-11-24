صور.. مصر تشارك فى المنتدى الدولى للشباب للتعريف بالتقاليد الروسية

جدة - نرمين السيد - نظم المركز الثقافى الروسى برئاسة اليكسى تيفانيان، احتفالية "أونلاين" للمنتدى الدولى للشباب للتعريف بالتقاليد الروسية فى إطار مشروع مد جسور التواصل بين الثقافة الروسية، وثقافات شعوب العالم، لإلقاء الضوء على التقاليد والعادات الروسية.





وتم اللقاء بمشاركة مجموعة من الطلاب المصريين، بمدن موسكو، والقاهرة، والإسكندرية، والغردقة، والذين يدرسون اللغة الروسية، وأبناء الجالية الروسية فى مصر وخريجى الجامعات الروسية، حيث شارك الحضور فى تقديم المطبخ الروسى، كما تابع المحاضرة الرئيسية معهم المشاركون من موسكو حول كيفية الطهى والتقاليد الروسية للمأكولات الشعبية، وأعدوا العصائر والحلوى التى يطلق عليها اسم الباليرينا الروسية الشهيرة "آنا بافلوفا"، كما صنعوا المشروب الروسى الشهير "ايزبيتى" المكون من العسل مع إضافة المكسرات والتوت الأزرق، بالإضافة إلى صنع المربى، وتقديم الأعشاب، وشاى إيفان المعطر من خلال الساموفار الروسى الشهير.

وحازت لعبة الشطرنج الروسى، أهمية خاصة عند المشاركين فى المنتدى، حيث استمع الضيوف إلى قصة حول أصل اللعبة الروسية القديمة وقواعدها.

وضمت الاحتفالية محاضرة أخرى لمصمم الأزياء الروسى الشهير والحاصل على جائزة الدولة التقديرية فى روسيا "إيجور تشابورين" الذى تحدث عن تاريخ وتنوع الزى الشعبى الروسى فى الأقاليم المختلفة.

وفى الختام وجه تيفانيان الشكر للمشاركين من الشباب المصرى والروسى فى مصر، وأيضاً لـ "مارات جاتين" مدير المركز الثقافى الروسى فى الإسكندرية، والجالية الروسية فى الغردقة، إلى جانب اللجنة المنظمة فى موسكو على تنظيم الاحتفالية المبهجة، التى ساهمت فى التعرف على المزيد من التقاليد والعادات الروسية العريقة.