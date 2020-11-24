بالأسماء.. الأوقاف تبدأ توزيع الدفعة السابعة من الزى الأزهرى بـ 15 محافظة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن التوزيع سيشمل، محافظات: الشرقية – المنوفية – دمياط – البحيرة – الإسماعيلية – المنيا – كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية – الفيوم – أسوان – الأقصر – سوهاج – مرسى مطروح – بنى سويف.

وأكدت الوزارة، أن إجمالى ما تم توزيعه حتى اليوم بلغ 30.391 زيًا، لافتة إلى أن التوزيع ما زال مستمرًا.

وقالت الوزارة إنه على الأئمة الحضور إلى مقر مديرياتهم، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية، ويمكنكم الاطلاع على الأسماء من هنا.

وبينت الأوقاف أن التوزيع سيتم بمقر كل مديرية إقليمية، من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الواحدة ظهرًا.