جولة الإعادة بالإسكندرية .. اعتذار قاضيين بسبب حالة وفاة ووعكة صحية

ولفت إلى اعتذار قاض بسبب وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وقاضية بسبب إصابتها بوعكة صحية مفاجئة، مؤكدا استبدال القاضيين على الفور بآخرين من الاحتياطى، البالغ عددهم 50 قاضيا.
وفى تصريحات، أوضح المشد، اليوم الثلاثاء، أن عملية التصويت فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب تسير بشكل طبيعى ودون أى معوقات.
وأضاف رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات فى الإسكندرية، أنه سيجرى البدء فى فرز الأصوات باللجان الفرعية عقب انتهاء عملية التصويت، وإعلان النتائج باللجان الخمس العامة.
واستأنفت عملية التصويت فى اللجان الانتخابية بالإسكندرية، البالغ عددها 1083 لجنة فرعية، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك فى اليوم الأخير لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.
ويتنافس 26 مرشحًا فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 13 مقعدا فرديا بـ 5 دوائر بالنظام الفردى، فى الدخيلة، والمنتزه، وسيدى جابر، ومحرم بك، والرمل.
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