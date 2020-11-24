مدير مشروع رواد 2030: الظروف المحيطة تحتم علينا التفكير خارج الصندوق

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع "رواد 2030" بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى جلستين الأولى بعنوان "ريادة الأعمال والتسويق الإلكترونى" والثانية بعنوان "الابتكار فى مجال السياحة" خلال فعاليات الأسبوع العالمى لريادة الأعمال 2020.





وأوضحت الدكتورة غادة خليل، وفقا لبيان صحفى، أنه فى ظل استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 أصبح هناك ضرورة لترسيخ الابتكار فى مجال السياحة، مؤكدة أن السياحة تُعد أحد القطاعات المهمة التى تؤثر فى التنمية الاقتصادية بشكل كبير.

ولفتت مدير مشروع رواد 2030، إلى أن رؤية مصر 2030 تتضمن 3 محاور رئيسية منها المحور الاقتصادى، الذى يتصل بمجال السياحة والتى بدورها تلعب دورا مهما فى تحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر.

وأضافت خليل، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على الاهتمام بشكل كبير بالقطاعات التى يمكن أن تحدث تنمية اقتصادية فى مصر وتعمل على تطويرها فى كافة المناحى، مؤكدة أن مشروع "رواد 2030" عقد مؤخرا شراكة ناجحة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لتأسيس حاضنة أعمال مشرق، مشيرة إلى أنه وبعيدا عن مجال السياحة فقد أسس مشروع رواد 2030 حاضنة فى مجال الذكاء الاصطناعى.

وقالت خليل، إن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على عائدات السياحة لمصر وأدت إلى ارتفاع نسبة البطالة فى مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن هدف الشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى هو تدريب رواد الأعمال على مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا.

وأكدت مدير المشروع، أن رواد 2030 مؤسس على ثلاثة محاور منها التعليم، بهدف مساعدة رائد الأعمال على التعلم والتطور من خلال عقد شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية المرموقة فى مجال ريادة الأعمال مثل الجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية فى مصر.

وأضافت خليل، أن مشروع رواد 2030 قام بالعديد من الجولات على الطلبة فى المدارس والجامعات والتى شملت مناطق الصعيد، مؤكدة ثقتها فى شباب صعيد مصر فلديهم الكثير ليقدموه فى مجال ريادة الأعمال من خلال مشروعات تساعد على حل مشكلة عالقة فى مجتمعاتهم.

ونوهت أنه يتم الإعلان بشكل متكرر عن دورات تدريبية من خلال شبكات التواصل الاجتماعى لدعم رواد الأعمال، ذلك فى إطار تقديم مختلف أشكال الدعم لهم حتى يتمكنوا من النجاح فى تأسيس مشروعاتهم، وتمنت أن ينتشر فكر ريادة الأعمال فى مصر، مشددة على أن الظروف المحيطة فى المجتمع المصرى تحتم علينا التفكير خارج الصندوق.

ودعت خليل شباب صعيد مصر للتفاعل مع منصات التواصل الاجتماعى الخاصة بمشروع رواد 2030 للحصول على الدعم والتدريب اللازم، مؤكدة تكثيف التواجد من خلال شبكة الانترنت حتى يتم توفير أوجه الدعم اللازم لرواد الأعمال فى مختلف مناطق مصر، وطالبت خليل شباب الصعيد إتباع طريقة فريق العمل فى اى ابتكار أو مشروع ريادى، لأن فريق العمل دائما ما يكون القاعدة فى نجاح أى عمل.