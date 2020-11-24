لياو ليتشيانج: مصر ضمن دول قليلة حققت نموا اقتصاديا فى 2020

قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج إن صندوق النقد الدولى توقع النمو الاقتصادى لمصر 3.6% رغم الانكماش الناتج عن تأثير وباء كورونا على الاقتصاد العالمى، لتصبح مصر من الدول القليلة التى ستحقق النمو الايجابى عام 2020.

وأعرب فى مؤتمر صحفى صباح اليوم عن إعجابه للأداء الاقتصاد المصرى رغم تفشى جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الاكتشافات الأثرية المصرية الجديدة فى سقارة التى وصفها وزير الآثار بأنها أضخم كشف أثرى فى 2020، متقدما بالتهنئة للمصريين.

وقال إنه استلم من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار لعملات أثرية صينية تم ضبطها فى الجمارك، معربا عن شكره وامتنانه وتقديره لجهود مصر لمكافحة الاتجار غير القانونى للقطع الأثرية، مؤكدا أن الصين مستعدة لبذل جهود مشتركة مع مصر للتنسيق وحماية الآثار والتراث، "حيث أننا أقدم حضارتين فى العالم وهذه المسئولية المطلوبة مننا".

وأضاف أنه فى 18 نوفمبر تم التواصل مع المسئولين الصحيين الصينيين والمصريين، حيث أكد الجانب الصينى على الاستعداد التام للتعاون مع مصر فى المعركة ضد كورونا وتطوير اللقاحات والعلاجات واكتشاف دور الطب التقليدى فى مواجهة الأمراض. وأكد الجانب المصرى الحرص على التعاون مع الجانب الصينى فى هذه المجال.