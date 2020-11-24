الوطنية للإعلام: نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا بشكل متميز يليق بأهمية الحدث

وأكد حسين زين على أهمية نقل المباراة بشكل متميز يليق وأهمية هذا الحدث الرياضي الكبير، مشددا على أن يلتزم الجميع بتناول المباراة بشكل حيادي ومتوازن وامتاع المشاهدين بصورة متميزة وحضارية تسعد جمهور الناديين الكبيرين ومحبى وعشاق كرة القدم المصرية وتجنب كافة أشكال التعصب الرياضي لأن الفائز من الفريقين فى النهاية سيحمل علم مصر وستكون البطوله مصرية

تبث المباراة أرضيا على قناة أون تايم سبورت فى الساعة التاسعة مساء الجمعة القادمة.

وتترقب جماهير الكرة المصرية والعربية مباراة القمة الأفريقية بين قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام يوم الجمعة المقبلة بإستاد القاهرة الدولي، وذلك لمعرفة من الفائز بالأميرة السمراء.

وسيكون النهائي القاري هو الأول في تاريخ البطولة الذي سيجمع بين الأهلي والزمالك ، في تاريخهما ببطولة دوري أبطال إفريقيا ، وكذلك أول نهائي بين فريقين من دولة واحدة في القارة السمراء.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إقامة بطولة كأس العالم للأندية العام المقبل رغم جائحة كورونا، مما يزيد من أهمية اللقاء حيث سيتأهل بطل أفريقيا للمشاركة في المونديال.

ويعد الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، بـ8 ألقاب، ويأتي الزمالك وصيفا بالتتويج في 5 القاب.

وتأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الوداد المغربي، حيث انتهى لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه في لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 5 / 1، في مجموع المباراتين.

كما تأهل نادي الزمالك إلى النهائي بعد فوزه على الرجاء المغربي، بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي، بعدما فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلي في النهائي الإفريقي.