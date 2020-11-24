نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة يستعد لأكبر حملة توعية عن أهمية التبرع بالدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يضع الاتحاد المصري لطلاب الصيدله (EPSF) قدم الاستعداد للقيام بأكبر حملة توعية عن أهمية التبرع بالدم علي مستوي جمهورية مصر العربية وذلك من خلال 37 كلية صيدلة من كل جامعات مصر وبالتعاون مع بنك الدم موازاة لخطة وزارة الصحة للوصول للإكتفاء الذاتي من أكياس الدم بحلول عام 2030 وذلك لسد احتياجات المصابين.وتتم عملية التوعيه من خلال الاتحاد المصري لطلاب الصيدله عن طريق الجامعات والنوادي والقري الريفيه للوصول لأكبر عدد من فئات المجتمع-تمر عملية التبرع بالدم بثلاث مراحل رئيسية للاطمئنان على صحة المتبرع وهي1-قياس ضغط الدم2-قياس نسبة الهيموجلوبين3-عملية سحب الدموتتم موافاة المتبرع بتقرير عن حالته الصحية بالكامل وفي حالة وجود اي امراض يتم الاتصال مباشرة بالمتبرع وتوجيهه للأماكن الصحيحه لمتابعة حالته الصحيةوقد أسفرت جهود الاتحاد المصري لطلاب الصيدله خلال الثلاثة أعوام الماضية بالتالي:في سنة 2017 استطاع الاتحاد بمساعدة كل فرد في المنظمة أن:يتم توعية أكثر من 40703 شخص وتوفير 3858 كيس دم.وعلى نفس الخُطى اكمل الاتحاد مسيرته فـي عام 2018 بمساعدة الأيادي الخفية المخلصة لكي يحقق:توعية لـ 45473 شخص وتوفير 4260 كيس دم.وكذلك بالنسبة لسنة 2019 واللي بالأخص كان "العام الذهبي للتوعية بالتبرع بالدم" والذي استطاع فيه الاتحاد أن يحقق:توعية ما يقرب من 85747 شخص وتوفير 7294 كيس دم.

كما حصل الاتحاد المصري على:

تكريم خلال اليوم العالمي للتبرع بالدم في دوري الدول العربية 2016.

جائزة أفضل منظمة طلابية في مصر على إقامة حملة التبرع بالدم من المركز الوطني لنقل الدم.

جائزة أفضل اتحاد يقيم حملة التبرع بالدم والمقدمة من بنك الدم.

وسام شرف جامعة الدول العربية في اليوم العالمي للتبرع بالدم.

وحصوله علي جائزة أفضل نشاط طلابي في التوعية بأهمية التبرع بالدم والمقدمه من الاتحاد العالمي لطلاب الصيدله (IPSF) بعدما تفوق علي اكثر من 80 دوله من أعضاء الاتحاد العالمي لطلاب الصيدله.

ومن أهم إنجازات الاتحاد المصري لطلاب الصيدله دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية في قياس نسبة السكر في الدم لأكثر من 8600 شخص في اقل من 24 ساعه