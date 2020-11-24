نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني يطالب بتفعيل صندوق مخاطر الاستثمار في أفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب النائب جون طلعت، عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بضرورة تفعيل صندوق مخاطر الاستثمار في إفريقيا، خاصة في ظل الاضطرابات الأمنية التي تشهدها إثيوبيا والتى أدت لخسائر مستثمرين مصريين.

وقال "طلعت" في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن هناك تطلعات كبيرة لرجال الأعمال لغزو القارة الإفريقية، ولكن المخاطر التي قد تتعرض لها الاستثمارات المصرية بالقارة تجعل من المهم والضرورى التعجيل بتفعيل صندوق مخاطر الاستثمار في إفريقيا، لتأمين الاستثمارات المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تفعيل الصندوق سيحقق إعادة ثقة المستثمرين في أسواق إفريقيا للاستثمار بها، وحماية استثمارات دول القارة من مخاطر الأزمات الاقتصادية أو أي مخاطر أخرى تواجه بعض الدول، بما يعني أنه يعد وثيقة تأمين لكل المستثمرين داخل القارة.

"الصحة": تسجيل 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

وفي سياق مُنفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101981 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 354 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 113381 حالة من ضمنهم 101981 حالة تم شفاؤها، و6560 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.