نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة سوق التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال ازالة سوق التونسي القديم بحي الخليفة والتي تتم في إطار توجيهات القيادة السياسية بالقضاء على الأسواق العشوائي.

وأكد محافظ القاهرة ان سوق التونسي القديم الذي يضم ه أسواق عشوائية يوجد به مئات العشش من البوص والأخشاب والأقمشة، مما يمثل خطر كبير على حياة المواطنين وممتلكاتهم نتيجة تكرار اندلاع الحرائق بها لعدم توافر عوامل الأمان وما تتضمنه من منتجات سريعة الاشتعال.

