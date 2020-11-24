صحة الشرقية: ضبط 300 ألف مخالفة دوائية وتشميع صيدلية غير مرخصة

جدة - نرمين السيد - شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومفتشى الصيدلة بالإدارة الصحية بمشتول السوق، بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، حملة مشتركة لمداهمة إحدى الصيدليات بمركز ومدينة مشتول السوق، بعد ورود معلومات تفيد بفتح أبوابها للجمهور بدون ترخيص، وتقوم بالاتجار فى الأدوية البشرية بالمخالفة للقانون.





جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفى إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالمرور المكثف على المنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة على سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت جهود الحملة، وفقا لبيان صحفى، عن ضبط وتحريز 300 ألف (قرص/ عبوة/ وحدة/ زجاجة)، لأدوية ومستلزمات متنوعة داخل مكان غير مرخص، منها مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة المصرية، ومنها أدوية خاصة بهيئة التأمين الصحى محظور بيعها، وعينات طبية مجانية مدرجة بالجدول الأول والثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير.

وأوضحت مديرية الصحة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المخالفات، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازم للمخالفات برقم 1171 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2020 بمركز شرطة مشتول السوق، كما تم تشميع الصيدلية بكامل محتوياتها.

وأكد "مسعود" على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مشيرا إلى عدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدما الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك فى الحملة من رجال مباحث التموين بالمحافظة ومفتشى الصيدلة على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.