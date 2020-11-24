صور.. محافظ القاهرة: عشش سوق التونسى كانت تمثل خطرا كبيرا على المواطنين

جدة - نرمين السيد - تابع خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، أعمال إزالة سوق التونسى القديم بحى الخليفة، والتى تتم فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالقضاء على الأسواق العشوائية.





وأكد محافظ القاهرة فى بيان اليوم الثلاثاء أن سوق التونسى القديم، الذى يضم أسواق عشوائية يوجد به مئات العشش من البوص والأخشاب والأقمشة. وأكد أن كل هذه العشش تمثل خطرا كبيرا على حياة المواطنين وممتلكاتهم نتيجة تكرار اندلاع الحرائق بها لعدم توافر عوامل الأمان، وما تتضمنه من منتجات سريعة الاشتعال.

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