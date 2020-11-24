مايا مرسى لـ رئيس مجلس الشيوخ : ملفاتنا فى أيدى أمينة

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم الثلاثاء، الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، لتقديم التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسا للغرفة التشريعية الثانية.





وثمنت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وجود غرفتين للبرلمان، مؤكدة أن ذلك يُثرى الحياة النيابية فى مصر، ويحقق مصالح شعبها.

وأعربت مايا عن سعادتها بتولى النائبة فيبى فوزى، منصب وكيل المجلس، لأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية قائلة: "ملفاتنا فى أيدى أمينة".

من جانبه عبر رئيس مجلس الشيوخ، عن اعتزازه الكامل للدور الريادى والعظيم الذى يقدمه المجلس القومى للمرأة، مؤكدا دعم مجلس الشيوخ الكامل للمجلس فى جميع ملفاته.

حضر اللقاء فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام المجلس.