مايا مرسى لـ رئيس مجلس الشيوخ : ملفاتنا فى أيدى أمينة

وثمنت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وجود غرفتين للبرلمان، مؤكدة أن ذلك يُثرى الحياة النيابية فى مصر، ويحقق مصالح شعبها.
وأعربت مايا عن سعادتها بتولى النائبة فيبى فوزى، منصب وكيل المجلس، لأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية قائلة: "ملفاتنا فى أيدى أمينة".
من جانبه عبر رئيس مجلس الشيوخ، عن اعتزازه الكامل للدور الريادى والعظيم الذى يقدمه المجلس القومى للمرأة، مؤكدا دعم مجلس الشيوخ الكامل للمجلس فى جميع ملفاته.
حضر اللقاء فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام المجلس.
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