صور.. صفط العنب بالبحيرة تشيع جثمان شهيدها فى سيناء بحضور المحافظ

جدة - نرمين السيد - تقدم هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، واللواء محمد بدر السكرتير المساعد، والعميد عبد الله المليجى رئيس مدينة كوم حمادة، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، الجنازة العسكرية والشعبية لجثمان أمين شرطة مجدى سمير حرحش ابن قرية صفط العنب لمثواه الأخير والذى أُستشهد فى سيناء إثر إصابته برصاص الإرهاب الغاشم.





واحتشد الآلاف من أهالى القرية ولفيف من ضباط وصف وجنود الشرطة والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة لتشييع جثمان الشهيد ملفوفا بالعلم المصرى لمثواه الأخير بمدافن القرية. وأدى محافظ البحيرة ومدير الأمن والحضور صلاة الجنازة على الشهيد أمام مسجد القرية، ثم انطلقت مراسم الجنازة من قريته حتى مثواه الأخير ليلحق بالعديد من شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمن واستقرار الوطن.

وقدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الشهيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان، مؤكدا بقوله: "الشهيد سيظل فى قلوبنا وقلب مصرنا الغالية التى لم ولن تنسى أبدا أبنائها ممن ضحوا بأرواحهم فداء لها ولترابها"، مشيراً أنه سيتم إطلاق اسمه على أحد معالم مسقط رأسه، تخليداً لذكراه.

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