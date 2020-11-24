إنفوجراف.. ملامح خطة استئناف أعمال البناء

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، والتى سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران.





وفى الإنفوجراف التالى يرصد موقع "دوت الخليج" ملامح خطة استئناف أعمال البناء. وقال الدكتور عاصم الجزار، إن هذه "المرحلة الانتقالية" ستكون مدتها 6 أشهر، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران.

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