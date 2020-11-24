محافظ الجيزة: غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى أو بلاغات خلال الانتخابات

جدة - نرمين السيد - تابع أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال اللجان الانتخابية فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، خلال يومها الثانى والتى بدأت فى الموعد المقرر لها فى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء.





وأشار المحافظ، وفقا لبيان صحفى، إلى أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أى بلاغات أو شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية، وأن الأمور تسير بشكل طبيعى فى اللجان الانتخابية والبالغ عددها 202 لجنة داخل 80 مركزا انتخابيا، حيث تجرى العملية الانتخابية بالدائرة الثالثة لمراكز ومدن البدرشين والعياط.

وأكد على المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتى تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز المختصة، مشيرًا إلى التعامل الفورى مع أية أحداث طارئة حرصًا على سير العملية الانتخابية فى سهولة ويسر دون أية معوقات.

ودعا المحافظ المواطنين الذين لهم حق التصويت فى جولة الإعادة والبالغ عددهم 625913 مواطنا إلى ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار من يمثلهم فى مجلس النواب لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للوطن.

وأضاف المحافظ، أن هناك تفعيل مستمر للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى تكليف رؤساء المراكز المختصة والطب البيطرى بالاستمرار فى تطهير وتعقيم اللجان الانتخابية بالإضافة إلى تكليف قطاع الصحة والقائمين على العملية الانتخابية بتوعية المواطنين المتوافدين على اللجان الانتخابية بالالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى إضافة إلى التمركزات المنتشرة لسيارات الإسعاف والإطفاء أمام اللجان للتجاوب فورًا مع أية طوارئ والتشديد على تنظيم عمليات الدخول والخروج من اللجان وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة حرصًا على سلامة الجميع.