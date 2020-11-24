مؤتمر التعليم من أجل التوظيف يناقش مهارات العمل للخريجين الفنيين

وقالت نورا أبو السعود، الرئيس التنفيذى لمؤسسة التعليم من أجل التوظيف-مصر، إن الهدف الرئيسى من اللقاء هو مناقشة مستقبل المهارات الوظيفية التى يحتاجها خريجى التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر خلال مرحلة مابعد "كوفيد-19" مع عدد من الخبراء والمسئولين بالمجال، منوهة بأنه تم خلال اللقاء مناقشة أصحاب الأعمال ومسئولى الموارد البشرية حول التحديات والفرص التى تواجههم خلال إجراءات التوظيف بالشركات والمؤسسات المختلفة والعائد من الإستثمار فى العنصر البشرى.
حضر اللقاء الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى وأنيس اكليمندوس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم من أجل التوظيف-مصر، والدكتورة ليلى اسكندر، رئيس مجلس إدارة أكاديمية ناس والدكتورة شيماء بهاء الدين، مديرة العلاقات الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس كريم سامى سعد، رئيس مجلس إدارة مجموعة سمكريت.
وشهد المؤتمر استعراض خبرات مؤسسة التعليم من أجل التوظيف-مصر والأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات "ناس أكاديمى" فى سد الفجوة بين مخرجات التعليم الفنى والتدريب المهنى وسوق العمل.
كما تم توقيع إتفاق تعاون بين مؤسسة التعليم من أجل التوظيف-مصر وأكاديمية ناس لتدريب وتوظيف خريجى التعليم الفنى والتدريب المهنى على المهارات الحياتية والفنية بما قد يعزز من قدراتهم على تلبية احتياجات سوق العمل المحلى خلال الفترة المقبلة.
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