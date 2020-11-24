تعرف على خطوات تفعيل التابلت على منصة التعلم لأولى ثانوى

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات تفعيل التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى ودخول الجهاز على منظومة التعلم ومنصة "lms" على بنك المعرفة المصرى للاستفادة من المحتوى الرقمى والمناهج الدراسية. وأوضحت الوزارة أن الخطوات تبدأ " بفتح الطالب لجهاز التابلت من زر الباور. ثم يجد الطالب على الشاشة الرئيسية مكتوب كلمة" start"، وأسفل منها مكتوب" united kinGDOM، بجوارها سهم صغير يتم الضغط عليه واختيار العربية ثم يضغط على موافق، ثم يضغط الطالب على السهم أسفل كلمة بدء وتظهر شاشة إدخال الواى فاى إذا كان الطالب فى المدرسة أو الشبكة الخاصة به إذا كان فى منزله خارج المدرسة.

وتابع الوزارة: فى حالة دخوله على شبكة المدرسة "يختار شبكة" SCHOOL"، ستظهر الشاشة الخاصة بإدخال بيانات الشبكة، ويختار عدم المصادفة ويكتب فى الهوية " ما تعلن عنه المدرسة التابع لها الطالب.

وأوضحت الوزارة أن المدارس الثانوى تقوم بتدريب الطلاب بشكل مستمر على استخدامات التابلت مع مسئولى التطوير التكنولوجى.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام التابلت، موضحة أن الطالب يسدد مبلغ 100 جنيه بوليصة تأمين على التابلت فى إحدى مكاتب البريد، إضافة إلى 5 جنيهات مقابل خدمة بريد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: أن ولى الأمر يقدم مستندات للمدرسة عبارة عن أصل بوليصة التأمين الخاصة بالتابلت، إضافة إلى 3 صور منها وصورة من إيصال سداد المصروفات الدراسية وقيمتها 500 جنيه لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وصورة من شهادة ميلاد الطالب، وإحضار الأصل للاطلاع عليها فقط وصورة بطاقة ولى الأمر وإحضار الأصل للاطلاع عليها وحافظة أوراق، على أن يوقع ولى الأمر على إقرار استلام جهاز التابلت لدى إدارة المدرسة.



وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم طباعة كتب المرحلة الثانوية بالكامل، حيث يعتمد طلاب صفوف من الأول حتى الثالث الثانوى على أجهزة التابلت فى التعلم مع توفير الوزارة لهم مصادر تعلم متعددة سواء على بنك المعرفة المصرى، أو منصات التعلم إضافة إلى القنوات التعليمية، حيث تم شراء أجهزة تابلت بقرابة 9 مليارات جنيه لطلاب الصفوف الثانوية منذ تطبيق التجربة 2018.