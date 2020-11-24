إصابة أحمد بيكهام بفيروس كورونا بعد ساعات من انتقاله للأهلى

أُصيب أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي الجديد بفيروس كورونا بعدما خضع لمسحة طبية خلال الساعات الماضية، أثبتت إصابته بالفيروس الذى أصاب خمسة لاعبين من الأهلى بشكل رسمى حتى الآن وهم كهربا ووليد سليمان وصالح جمعة ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان، وتأتى إصابة بيكهام بعد ساعات من إعلان انتقاله للأهلى بشكل رسمى لمدة خمسة مواسم قادماً من دجلة.

فى وقت سابق أعرب أحمد رمضان بيكهام أحدث الصفقات الصيفية للنادى الأهلى، عن سعادته بالعودة من جديد إلى البيت الأحمر قادمًا من وادى دجلة، مؤكدًا أن اللعب فى صفوف الأهلى مجددًا شرف كبير، وقال: "الأهلي بيتي، وحبه يجري في دمي منذ بداية رحلتي مع الساحرة المستديرة في الثامنة من عمري، وعندما رحلت عن القلعة الحمراء قبل موسمين كان حلمي العودة من جديد، والحمد لله تحقق هذا الحلم".

وأضاف بيكهام في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "حاربت من أجل العودة من جديد إلى الأهلي، الأمور لم تكن سهلة كما يتوقع البعض، فالعودة كانت حلمًا وقاتلت كثيرًا من أجل تحقيقه، لأن العودة إلى جدران الأهلي لم تكن حلمى فقط ولكنها كانت حلم أسرتي بالكامل"، وتابع قائلًا: "عندما رحلت في البداية عن الأهلي قبل موسمين كان ذلك على سبيل الإعارة، حيث كنت أسعى بكل قوة لإثبات نفسي من أجل العودة إلى القلعة الحمراء، خاصة أن الرحيل كان بحثًا عن فرصة المشاركة فقط، ولكن الأمر اختلف تمامًا بعدما قام وادي دجلة بشرائي، حيث تحول الهدف من مجرد المشاركة في المباريات إلى القتال داخل الملعب من أجل العودة إلى صفوف الأهلي نادي القرن".

وأوضح: "كنت أسعى للعودة وحجز مكان في صفوف الأهلي وإثبات جدارتي بارتداء قميصه مجددًا، وأرى أنني نجحت في ذلك الآن بعد قرار عودتي الذي اجتهدت كثيرًا من أجل الوصول إليه" ،وتابع: "اشتغلت على نفسي كثيرًا، وبذلت مجهودًا كبيرًا طوال رحلتي مع فريقي حرس الحدود ووادي دجلة، من أجل العودة إلى الأهلي، فمن يعشق الكيان يجد صعوبة بالغة في الابتعاد عن جدرانه".

أضاف: "كان لدي عروض محلية كثيرة، بالإضافة إلى رغبة وادي دجلة في استمراري ولكن الأهلي فوق أي حاجة"، وانتقل أحمد رمضان بيكهام للحديث عن تفاصيل مفاوضات عودته من جديد إلى القلعة الحمراء، مؤكدًا أن الأمور بدأت قبل عشرة أشهر تقريبًا، وتحديدًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالًا هاتفيًّا من أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، الذي تحدث معه عن العودة من جديد إلى القلعة الحمراء، ووقتها كانت قائمة الأهلي بها مقعد واحد شاغر وتم التعاقد حينها مع السنغالي أليو بادجي، وبعدها تلقى اتصالًا من أمير أبلغه فيه باقتراب عودته مع نهاية العام، وهو ما حدث بالفعل.