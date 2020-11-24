لجهوده في تطوير التقنيات الرقمية.. تحالف ستار يحصد جائزة الابتكار المؤسسي

أعلنت مؤسسة Plug and Play، واحدة من أكبر منصات الابتكار الرقمي في العالم ومقرها Silicon Valley بكاليفورنيا عن منح جائزة "الابتكار المؤسسي" إلى تحالف ستار، أكبر تحالف لشركات الطيران بالعالم.
وبهذا الشأن، صرّح سعيد أميدي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة Plug and Play بأن مؤسسته تعمل مع تحالف ستار والعديد من الشركات الأعضاء بالتحالف منذ عام 2017 وأن ستار يُعد هو التحالف الأكثر إبداعًا من الناحية الرقمية وأكد على دعم التحالف للعديد من المبادرات الرقمية الحديثة.
ومن ناحيته صرح جيفري جو، الرئيس التنفيذي لتحالف ستار خلال انعقاد القمة الشتوية السنوي لمؤسسة Plug and Play بأن تحالف ستار يعتمد بصورة أساسية على التطور التقني – ليس فقط بهدف تحقيق الطرق التي تحمي سلامة وصحة ركابنا فحسب، ولكن أيضًا للاستعداد بتقنيات متطورة تتماشي مع مجال السفر الجوي بعد عودة الرحلات إلى طبيعتها. وأضاف جو "من الأهمية بمكان الاستثمار لصالح المبادرات المستقبلية الآن".
ويُعد تحالف ستار هو أول تحالف طيران في العالم يتعاون مع مؤسسة Plug and Play وقد نتج عن هذا التعاون العديد من المبادرات التقنية في مجال صناعة الطيران.
والجدير بالذكر أن مصر للطيران قد انضمت للتحالف كالعضو الحادي والعشرين حيث أنها قد استوفت المعايير المطلوبة منها في وقت قياسي و قد اضحت احد الاعضاء المميزين بالتحالف منذ عام ٢٠٠٨.
وكان تحالف ستار أعلن عن سلسلة من التحديثات لمساعدة الركاب الآن على تخطيط مقاطع رحلاتهم المتعددة والحصول على المزيد من معلومات السفر، حيث جرى إنشاء خدمة فريدة من نوعها، تهدف إلى توفير وسائل مساعدة للعملاء على ساحة السفر الدولي المتغيرة باستمرار نتيجة للتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومات والهيئات التنظيمية للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.
ويوفر هذا الموقع للعملاء إمكانية معرفة المعلومات الخاصة بالسفر سواء أثناء السفر على شركة طيران واحدة بالتحالف أو أكثر وعن طريق مطارات متعددة وكذلك فقد أصبحت المعلومات متوفرة باللغة الإنجليزية والصينية والفرنسية والألمانية والإسبانية، كما يمكن مشاركة المعلومات عبر البريد الإلكتروني وتعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للأصدقاء والزملاء ومحترفي السفر لمساعدة العملاء للبحث عن النتائج بالنيابة عنهم.
وصرح كريستيان دراجر، نائب رئيس التحالف لتجارب خدمة العملاء بأن، "هذه الخدمة تجمع بين مدخلات جميع شركات الطيران الأعضاء الـ 26 والعديد من المطارات الرئيسية في شبكتنا العالمية، لتزويد عملائنا بتوجيهات محددة تتعلق بالصحة والسلامة الصحية لمجموعة متزايدة من الوجهات."
كما يتم إضافة المزيد من المميزات والمزيد من المطارات باستمرار، مع تعهد التحالف بمواصلة تقديم أفضل تجربة سفر للعملاء أينما كانوا.
يأتي هذا التطوير ضمن سبل مواجهة صناعة الطيران التحدي الأكبر في تاريخها، حيث يواصل تحالف ستار العالمي وشركات الطيران الأعضاء به عملهم لجعل تجربة السفر أكثر سهولة ولاستعادة الثقة في السفر الجوي، والربط بين الأشخاص والثقافات مرة أخرى.
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