هيكل يدعو الإعلام إلى بث الأمل في نفوس المواطنين

أكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ضرورة بث الأمل في نفوس المواطنين، مع التأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات كحل وحيد متاح لحين التوصل إلى لقاح آمن للبشرية من فيروس كورونا المستجد.

وقال "هيكل" إن الشيء الجيد الآن هو تسابق شركات الدواء العالمية والمحلية لإنتاج لقاح لهذا المرض.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير الدولة للإعلام بالدورة الرابعة لندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام والتي عقدت تحت عنوان مسؤولية الإعلام في تعزيز التنمية العربية الصينية في ظل جائحة كورونا.

وأضاف "هيكل" أن الدور التوعوي المهم لوسائل الإعلام لا يعني بث روح الإحباط واليأس بين المواطنين، ودعا إلى عدم التسرع في اعتماد لقاح بعينه خاصة إذا كان حاصلًا على ما يسمى بموافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، حيث إن هذه الموافقة تعني عدم وقوع مسئولية على الشركة المنتجة أو منظمة الصحة العالمية.

وقال "هيكل" إن فيروس كورونا هو أزمة لها تأثيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، ولكنها ذات طابع علمي، وان تغطيتها إعلاميًا يحتاج العمل بمنهج علمي في تناولها بعيدًا عن الإثارة، واتهام دول بعينها بالتسبب في وجود الفيروس، لإعلان يعمل لمصلحة المجتمع كله وليس لمصلحة سياسية أو شخصية.

وقد عقدت الجلسة برئاسة "ماجد القصبي" وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية ورئيس الجانب العربي في المنتدى، وحضر الجلسة الافتتاحية عبر التواصل الإلكتروني "شيو لين" رئيس مكتب الإعلام بجمهورية الصين الشعبية كرئيس للجانب الصيني.

كما حضرها "علي العايد" وزير الدولة للإعلام بالمملكة الأردنية الهاشمية، وعلي الرميحي وزير الإعلام بمملكة البحرين، ومنال عبد الصمد وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية، والدكتور قيس العزاوي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية.