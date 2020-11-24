شعراوي: أجهزة الدولة تقف على الحياد التام من مرشحي النواب.. واستمرار الإجراءات الاحترازية باللجان

ترأس اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اليوم،غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية في جولة الاعادة لانتخابات لمجلس النواب 2020 لمحافظات المرحلة الأولى وهي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والاقصر وأسوان والوادى الجديد والاسكندرية ومطروح والبحيرة.

وقال شعراوي إن كافة اللجان الانتخابية لم تشهد أي مشكلات أو معوقات وتم الفتح في المواعيد المقررة وحدث بعض التأخير في لجنتين في سوهاج ولجنتين في أسوان وبعدها بدقائق تم فتح اللجان.

وأضاف أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات تطورات العملية الانتخابية.

وخلال تفقد اللواء محمود شعراوي لغرفة العمليات بالوزارة استمع الي تقرير حول سير الانتخابات في محافظات الجيزة والفيوم والبحيرة وأسيوط حيث تم الإشارة الي فتح اللجان في موعدها وعدم حدوث أي مشكلات .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم التأكيد علي اتخاذ كافة المحافظات للاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتطهير وتعقيم اللجان علي مدار اليوم الثاني لعملية التصويت في الانتخابات وتوفير بوابات التعقيم .

وأكد اللواء محمود شعراوي ان المحافظات وكافة الأجهزة المعنية بالشرطة والقوات المسلحة قامت بجهد كبير قبل انطلاق جولة الإعادة في محافظات المرحلة الأولي وتوفير كافة الاحتياجات والتجهيزات اللازمة وهناك تنسيق جيد ومستمر علي مدار اليوم بين الجميع لخروج الانتخابات بصورة مشرفة تليق بمصر .

وجدد شعراوي التأكيد عَلِي أهمية التزام كافة المحافظات بالحيادية التامة والوقوف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين ، مؤكدًا ان كافة أجهزة الدولة علي الحياد التام من جميع المرشحين دون أى تميز أو تحيز لمرشح على آخر ، حيث يقتصر دور الأجهزة المحلية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والدعم اللوجستى فقط .

ووجه وزير التنمية المحلية ، باستمرار اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير للحد من فيروس كورونا لضمان سلامة الناخبين ، وتوفير كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للادلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وأكد شعراوي علي أن توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بالتشديد في تطبيق الاجراءات الاحترازية خاصة مع التزايد اليومي للمصابين بفيروس كورونا بالمحافظات.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور الذي تقوم به كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في التغطية المستمرة علي مدار اليوم في جولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب والعملية الانتخابية بصورة كاملة .

واضاف شعراوي أن السيدات والشباب تصدروا المشهد الانتخابي خلال اليوم الاول من جولة الاعادة واليوم الثاني للانتخابات ، وطالب بتشديد الاجراءات الاحترازية مع اقتراب ساعات غلق اللجان الانتخابية والتزاحم وحرص المواطنين علي الادلاء بأصواتهم .

كما طالب وزير التنمية المحلية المواطنين بالنزول للادلاء بأصواتهم والمشاركة الايجابية واختيار الأفضل لتمثيل الشعب والالتزام بالاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم التدافع أمام اللجان والحفاظ علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية والوقائية ولتكون رسالة للعالم بمدى وعى المصريين وحرصهم الدائم على ممارسة حقوقه السياسية.