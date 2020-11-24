نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفل تأبين للراحل الدكتور حسين شعيشع أيقونة التعليم الطبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقيم النقابة العامة للأطباء، بالإشتراك مع الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلي، حفل تأبين الدكتور حسين شعيشع ( رحمه الله) أستاذ أمراض الباطنة والكلي بكلية طب جامعة المنصورة، صاحب المسيرة العلمية والمهنية الكبيرة وذلك يوم الخميس ٢٦ نوفمبر بدار الحكمة، بحضور كلا من تلاميذه واصدقائه وأسرته الصغيرة والكبيرة بجامعة المنصورة ومركز غنيم للكلىمع مراعاة الإلتزام بجميع الضوابط الإحترازية والتباعد الاجتماعي.

الدكتور حسين شعيشع والذى رحل فجأة أثر أزمة قلبية مفاجئة وهو يستعد للخروج الى عمله يعد قامة علمية وطبية كبيرة فقدتها مصر، هو من قال عنه الدكتور غنيم لولاه مانجحت أول تجربة لزراعة الكلى فى مصر)

فهو من رواد زراعة الكلى فى مصر وواحد من المؤسسين لطب أمراض الكلى (الحديث).. هو صاحب مدرسة طبية لأمراض الكلى ينهل من علمها تلاميذه والمرضى

يلقب بالبروفيسير فهو من تم أختياره محاضرًا في معهد التعليم والتدريس بإنجلترا حيث شارك محاضرًا في دبلومة زراعة الكلى والبنكرياس بجامعة ليفربول عام 2017.

إسهاماته للتعليم الطبى لا تعد ولا تحصى فهو أول من اطلق إستخدام تقنيات التعليم الإلكتروني في مجالات ( طب الأسنان – طب التغذي العلاجية لأمراض الكلى –– التعليم الطبي – الطب التجددى – السموم العصبية ) مع التدريب العملي حسب طبيعة كل تخصص.

جاء فى نعى مركز الكلى له إن "الفقيد واحد من أنشط أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، وأغزرهم إنتاجًا وتدريسًا وتدريبًا، عمل بالمركز قرابة 27 عامًا في كل أقسام وحدة الكلى، وكل فروع المركز، وكان نعم الطبيب البارع والمخلص لرسالته ووظيفته ووطنه.