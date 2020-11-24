صور.. 66 مليون جنيه لرصف 36 طريقا ضمن الخطة الاستثمارية بالمنيا

جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، البدء فى أعمال تنفيذ رصف طريق سكة تلة بحى غرب المدينة، والمدرج فى الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالى 2020 - 2021، ضمن 36 طريقا تم إدراجهم فى الرصف بإجمالى تكلفة 66 مليون جنيه، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز والمدينة.





وقال محافظ المنيا إنه يتم تنفيذ أعمال تمهيد طريق "سكة تلة"، للبدء فى أعمال الرصف، كما يجرى العمل فى بعض الشوارع المستهدفة كشارع عدنان المالكى وشارع الحمام وعدد من الشوارع داخل المدينة، وبالتزامن مع تنفيذ أعمال الرصف بعدد من الطرق الموجودة بمركز المنيا، إذ شملت أعمال الرصف قرى ماقوسه، طهنشا، صفط الشرقية، بنى احمد الشرقية، بنى أحمد الغربية، طوخ الخيل، عزبه مهنى، دمشير.

وأوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، أنه يتم تنفيذ أعمال الرصف للطرق الرئيسية والفرعية داخل القرى والمدينة، طبقا للإمكانيات المتاحة واعتمادات الخطة الاستثمارية لتحسين شبكة الطرق وخصوصا الطرق الترابية، حتى يتم الوصول إلى كل الطرق المستهدفة، بهدف رفع كفاءة الطرق المتهالكة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وعلى هامش الجولة، تابع القاضى مشروع توزيع أنابيب البوتاجاز بحى غرب المدينة، لمتابعة سير العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية.



كما وجه المحافظ، رئيس المدينة، بإلغاء نقطة تجمع القمامة بالمنطقة لإضفاء مظهر جمالى وحضارى عقب انتهاء أعمال الرصف.