جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة اعتمد تغييرات رئيسية فى منح الإقامة الذهبية للمقيمين، وتضمنت فئات جديدة لمستحقى تأشيرة الإقامة طويلة الأمد (الإقامة الذهبية) لـ 10 سنوات، وذلك ابتداء من مطلع ديسمبر المقبل.





ووفق بيان رسمى، أضاف الوزير أنه تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بالإمارات عن منح الإقامة الذهبية للمقيمين، وتضمين فئات جديدة لمستحقى "الإقامة الذهبية" لـ 10 سنوات. وأوضحت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، أن الفئات الجديدة ضمت جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، وكل الأطباء، والمهندسين فى مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، ومتفوقى الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر، مشيرة إلى أنه سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية فى الذكاء الاصطناعى، أو البيانات الضخمة، أو علم الأوبئة والفيروسات، بالإضافة لأوائل الثانوية العامة فى الدولة مع أسرهم. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار جهود حكومة الإمارات لخلق بيئة جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين والمبدعين ورجال الأعمال والموهوبين، ودعم التنوع والنمو الاقتصادى، واستقطاب أصحاب العقول والمواهب الاستثنائية، ليكونوا شركاء دائمين فى مسيرة التنمية بدولة الإمارات. يذكر أن الإقامة الذهبية تمنح لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين فى مجالات العلوم والمعرفة، من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين وطلبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: الإمارات تمنح فئات جديدة الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.