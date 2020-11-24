الحكومة تنفى تخفيض الدعم على البطاقات التموينية بدءا من ديسمبر

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن تخفيض الدعم على البطاقات التموينية بدءاً من ديسمبر المقبل.





وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض الدعم على البطاقات التموينية بدءاً من ديسمبر المقبل، مُشددةً على أن قيمة دعم الفرد المقيد فى البطاقة التموينية كما هى 50 جنيها، يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، إلى جانب صرف 150 رغيف خبز مدعم شهرياً للفرد بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

وأشارت إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف آثار أزمة كورونا على المواطنين، من خلال زيادة عدد السلع المُدعمة التى تصرف على البطاقات إلى 28 سلعة، وذلك دعماً للفئات الأكثر احتياجاً.

وفى سياق متصل، تم صرف ما يقرب من 91% من مقررات شهر نوفمبر الجارى لأصحاب البطاقات التموينية حتى الآن، بجانب استمرار طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولاً بأول للمواطنين، حيث تم ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم زيادة المعروض من المنتجات، لضمان استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين فى مواعيدها المقررة.