إنفوجراف.. كيف تحصل على فرصة بمشروع شارع 306 ؟

جدة - نرمين السيد - تتجه الحكومة إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد المصرى، وفى ذلك الإطار تنشئ الدولة مناطق تجمع لتلك المشروعات تتسم بتصميم حضارى، وتسمح للشباب الراغبين بالعمل فى إطار قانونى، بما يساهم فى القضاء على مشكلتى العشوائية والبطالة.





ومن أبرز المشروعات التى نفذتها الدولة مؤخرا مشروع "شارع 306" والذى تقرر إنشاؤه فى جميع محافظات الجمهورية بهدف تجميع مشروعات دعم رواد الأعمال من الشباب فى مجال خدمة تقديم الطعام وغيره من المجالات بصورة حضارية تتطابق والنظم العالمية. والإنفوجراف التالى يوضح شروط الحصول على فرصة بمشروع "شارع 306" والمستندات المطلوبة. ويهدف "شارع 306" إلى صقل الشباب ورواد الأعمال بالمهارات والمعرفة اللازمة لإنشاء وإدارة مشاريعهم، ووضع خطة العمل ودراسة الجدوى الخاصة بالمشاريع، وخلق قنوات تواصل بين الشباب "أصحاب المشروعات" والموردين.

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