محافظ المنوفية لمبتدا: انتهاء مشكلة مقالب القمامة العام الحالى

جدة - نرمين السيد - وأوضح أبو ليمون فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن المحافظة ستكون بلا مقالب قمامة نهاية العام الحالى، مشيرا إلى أنه تم رفع مقلب قمامة منوف وسيتم خلال هذه المدة التخلص مما تبقى من مقالب قمامة فى مراكز المحافظة.
وأضاف أبو ليمون أنه تم وضع خطة جيدة لإظهار المحافظة بشكل حضارى يليق بأعمال التطوير والتنمية التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس السيسى، موضحا أنه تم التنسيق مع إحدى الشركات لإنشاء أكشاك نموذجية على نطاق المحافظة بمواصفات معينة وبشكل موحد.
وأشار محافظ المنوفية أن هناك مشروعات عديدة وهائلة، موضوعه تم التخطيط لها سابقا، لتطوير المحافظة على أعلى مستوى، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنها خلال الشهور القليلة المقبلة.
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