لتلبية رغبات الركاب.. السكة الحديد تقرر إعادة تشغيل قطارات وتعديل بعض المواعيد

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إعادة تشغيل 5 قطارات بدءًا من غدٍ الأربعاء، وتعديل مواعيد قطار واحد بما يلبي رغبات جمهور الركاب.

وأفادت هيئة السكك الحديد بأنه سيتم بدءًا من غدٍ إعادة تشغيل قطار (طنطا/ ميت غمر) لينطلق من طنطا في الساعة 3:55 صباحًا ويصل ميت غمر الساعة 4:40 صباحًا، وقطار (ميت غمر/ السنطة) ليتحرك من ميت غمر الساعة 4:50 صباحًا ويصل السنطة الساعة 5:15 صباحًا، وقطار (السنطة/ محلة روح) بحيث ينطلق من السنطة الساعة 6:45 صباحًا ليصل محلة روح الساعة 7:15 صباحًا.

كما يعاد تشغيل قطار (محلة روح/ السنطة) لينطلق من محلة روح الساعة 7:40 صباحًا ويصل السنطة الساعة 8:10 صباحًا، وقطار (السنطة/ طنطا) بحيث يتحرك من السنطة الساعة 8:20 صباحًا ليصل طنطا الساعة 8:45 صباحًا.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم تعديل ميعاد قطار (303) (طنطا/ محلة روح) بحيث ينطلق من محطة طنطا الساعة 3:30 صباحًا ليصل محلة روح في تمام الساعة الخامسة صباحًا.

وأكدت الهيئة أن إعادة تشغيل هذه القطارات يأتي في ظل استراتيچية الهيئة القائمة على مبدأ رئيسي مضمونه تقديم خدمة تلائم متطلبات جمهور الركاب وتلبي ما يوفر لهم الراحة.