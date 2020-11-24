كما يعاد تشغيل قطار (محلة روح/ السنطة) لينطلق من محلة روح الساعة 7:40 صباحًا ويصل السنطة الساعة 8:10 صباحًا، وقطار (السنطة/ طنطا) بحيث يتحرك من السنطة الساعة 8:20 صباحًا ليصل طنطا الساعة 8:45 صباحًا.
وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم تعديل ميعاد قطار (303) (طنطا/ محلة روح) بحيث ينطلق من محطة طنطا الساعة 3:30 صباحًا ليصل محلة روح في تمام الساعة الخامسة صباحًا.
وأكدت الهيئة أن إعادة تشغيل هذه القطارات يأتي في ظل استراتيچية الهيئة القائمة على مبدأ رئيسي مضمونه تقديم خدمة تلائم متطلبات جمهور الركاب وتلبي ما يوفر لهم الراحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتلبية رغبات الركاب.. السكة الحديد تقرر إعادة تشغيل قطارات وتعديل بعض المواعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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