بتعاون أمريكي إنجليزي مصري| وزير النقل يوقع اتفاقية دراسة جدوى لميناء سوهاج الجاف

شهد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئه العامة للموانئ البرية والجافة، وتحالف امريكي انجليزي مصري لعمل دراسة جدوي مبدئيه لميناء سوهاج الجاف والمنطقة اللوجستية، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي Trans MEA 2020.

وقد قام بتوقيع العقد من جانب الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة اللواء عمرو اسماعيل رئيس الهيئة ومن جانب التحالف السيدة مي الزمر قائد التحالف.

وصرح الوزير ان مدة الدراسة ٩ اشهر يقدم بعدها التحالف دراسة الجدوي المبدئية لإدارة وتنفيذ ميناء سوهاج الجاف الذي سيقام علي مساحة ٤٥ فدانا والذي يعد من المشاريع الهامة التي تنفذها وزارة النقل في الصعيد لخدمة المشروعات التنموية والصناعية في سوهاج والتي تتكامل مع مشروعات الموانئ مضيفًا ان الاهتمام بهذا النوع من المشروعات يؤكد رغبة الدولة في تنمية الصعيد ويتكامل مع رؤية الدولة في تنفيذ المشروعات المتنوعة.

الجدير ،بالذكر ان التحالف الثلاثي الذي يقوم بتنفيذ دراسة الجدوي يضم كلا من ( باسيفندر وهي شركة امريكية للاستثمارات البنكية وهي ممول المشروع، ولدي الشركة سابقة اعمال متميزة ومنها تمويل وإدارة وانشاء محطة طاقة شمسية بطاقة ٣٠٠ ميجا وات في استراليا، تمويل وانشاء مصنع ادوية في الهند، تمويل محطة تحلية في الكاميرون، تمويل وانشاء مجزر الي في الاوغندا، تمويل وانشاء وتطوير جزء في ميناء موريتانيا) و(شركة اكتف فريت نتورك وهي شركة مصرية مسؤولة عن التشغيل ومن الأعمال التي شاركت فيها حيث تضم اكبر عدد من وكلاء الشحن حول العالم بحوالي ٣٠٠وكيل، حيث تقوم بتغطية ٨٠ دولة حول العالم) و(شركة هافي وايت وهي شركة انجليزية وهي المسؤولة عن التدريب ومن الأعمال التي شاركت فيها ادارة موانئ ومطارات، امتلاك ١٣٢ وكالة طيران في العالم، تشغيل وادارة الموانيء الجوية.)

كما تم توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة هواوي وشركة ترانس آي تي ووقع الاتفاقية المهندس خالد عطية رئيس شركة ترانس اي تي ممثلا عن وزارة النقل و تيد وانج الرئيس التنفيذي لهواوي مصر.

أكد وزير النقل أن الهدف من توقيع الإتفاقية هو تأهيل وتدريب فريق عمل شركة ترانس آي تي ونقل الخبرات للاستعانة بالشركة في المشروعات التي تقوم شركة هواوي بتنفيذها داخل مصر وخارج مصر، مشيرًا إلي أن شركة هواوي تطمح في تنفيذ عدد من المشروعات داخل وزارة النقل في مجالات التكنولوجيا والاتصالات بالشراكة مع شركة ترانس آي تي مثل مشروع إحلال وتجديد شبكة الميكروويف الخاصة بسكك حديد مصر ، مشروع تطوير شبكة المعلومات الخاصة بهيئة سكك حديد مصر ، المشاركة في مشروع ميكنة منظومة النقل العام، مشيرًا إلي ايجابية الشراكة مع شركة هواوي من نقل الخبرات والتدريب والمشاركة في مشروعات داخل وخارج وزارة النقل مما يفيد في توطين الدعم الفني للمشروعات بالإضافة إلى شريحة خصم على أسعار منتجات الشركة من أجهزة وأنظمة.

الجدير بالذكر أن شركة هواوي من أكبر الشركات الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنتشرة في أكثر من 170 دولة على مستوى العالم. ويعتبر مكتبها في مصر من المكاتب الإقليمية المسئولة عن عدة مشروعات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.كما أن شركة ترانس أي تي هي ذراع التكنولوجيا لوزارة النقل وأن هذه الشراكة ستدعم مشروعات الوزارة في مجالات التحول الرقمي و مجالات التكنولوجيا المختلفة.