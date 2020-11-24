مقابل 90 مليون جنيه| إطلاق اسم One Nienty على محطة مونوريل بالعاصمة الادارية

شهد اليوم الفريق كامل الوزير - وزير النقل، توقيع اتفاقية لإطلاق اسم مشروع (One Ninety) على إحدى محطات مونوريل العاصمة الإدارية بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة مع شركة (لاند مارك العقارية) LMD الشركة الرائدة في مجال التطوير والإستثمار العقاري في وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي Trans MEA 2020 .

وقد قام بالتوقيع من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور عصام عبد القادر والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب شركة (لاند مارك العقارية) LMD المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذى للشركة.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية يمتد من محطة الإستاد بمدينة نصر ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم ويشتمل على عدد (22) محطة لخدمة مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية وحيث أن مسار مونوريل العاصمة يمتد في قلب القاهرة الجديدة بالقرب من مشروع (One Ninety) أحد أهم المشاريع العقارية داخل القاهرة الجديدة وإيمانًا من وزارة النقل بضرورة وجود تكامل بين القطاعين العام والخاص فقد تم ولأول مرة إطلاق أسم هذا المشروع العقاري الضخم (One Ninety) على أحد محطات مشروع مونوريل العاصمة الإدارية لمدة 30 عام نظير سداد مبلغ 90 مليون جنيه مصري.

ويعتبر مشروع (One Nienty) وفق تصريحات وزارة النقل، هو أحد المشاريع الضخمة لشركة لاند مارك العقارية والذي ينفذ على مساحة 300 الف متر مربع وتتنوع وحداته بين السكنى والإداري والتجاري وسيتم تخصيص مدخل خاص يصل من محطة المونوريل لداخل المشروع لدخول وخروج المترددين عليه وهو ما يمنح المشروع ميزة تنافسية كبيرة وتعكس حجم التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة به وما سيوفره لرواده من وسيلة نقل فريدة من نوعها تتوافر بها كافة عناصر الراحة والآمان بعيدًا عن الزحام المرورى.

ويتم تنفيذ مشروع المونوريل لأول مرة داخل جمهورية مصر العربية حيث يمثل قفزة تكنولوجية جديدة في مجال النقل السككى بالجر الكهربائي والذي يعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الأمن والسريع والغير ملوث للبيئة حيث سيسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة الاستاد بمدينة نصر.