وأوضحت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن فعاليات هذا السباق انطلقت من المنطقة المحيطة بجزيرة معبد فيلة بأسوان، حيث جاء اختيار تلك المنطقة بأسوان لما تتميز به من هدوء مياه النيل والمناظر الطبيعية الجميلة لصخور الجرانيت المميزة للمنطقة مع وجود معبد فيلة في خلفية السباق، وجاء اختيار مصر وخاصة مدينة أسوان لإقامة هذا السباق لحسن الظروف الجوية بهما مقارنة بأوروبا في هذا التوقيت.
وأشارت إيمان محمود إلى أن هذا السباق يعتبر جزءا من منافسات سباق اليوروتور EuroTourSup، مؤكدة أهمية استغلال هذه البطولة فى الترويج لمدينة أسوان خاصة خلال موسم الشتاء، حيث تتوقف هذه الأنشطة الرياضية فى أوروبا، مشيرة إلى أهمية التركيز على تقديم أسوان بشكل مختلف من خلال أنشطة السياحة الرياضية، إلى جانب إبراز مقومات الجذب السياحى الثقافية المختلفة بها بما يعزز من قيمتها التنافسية.
وقد شارك في المسابقة عدد من اللاعبين من الدول الأجنبية، كما شارك في فعاليات السباق لاعبين من نادي أسوان للكاياك تشجيعا للمتسابقين ولتعريف لاعبي نادي أسوان برياضة التجديف وقوفا، بالاضافة إلي مشاركة الهواة في السباق تشجيعًا للسياحة الرياضية.
واستكمل المتسابقين ١٤ كم، وقد فاز بالمركز الأول رجال متسابق من بيرو، والمركز التاني متسابق من روسيا، كما فاز بالمركز الاول والثاني سيدات من روسيا، والمركز الثالث من سويسرا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برعاية السياحة والآثار.. اختتام فعاليات البطولة الدولية لرياضة التجديف بأسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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