حفل تأبين للراحل حسين شعيشع أيقونة التعليم الطبي فى مصر

تقيم لنقابة العامة للأطباء بالاشتراك مع الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى حفل تأبين للأستاذ الدكتور حسين شعيشع ( رحمه الله ) أستاذ أمراض الباطنة والكلي بكلية طب جامعة المنصورة, صاحب المسيرة العلمية والمهنية الكبيرة وذلك يوم الخميس ٢٦ نوفمبر بدار الحكمة بحضور كلا من تلاميذه وأصدقاءه وأسرته الصغيرة والكبيرة بجامعة المنصورة ومركز غنيم للكلى.

يعتبر الفقيد الدكتور حسين شعيشع قامة علمية وطبية كبيرة فقدتها مصر والذى رحل فجأة أثر أزمة قلبية مفاجئة وهو يستعد للخروج الى عمله هو من قال عنه الدكتور غنيم أنه لولاه مانجحت أول تجربة لزراعة الكلى فى مصر فهو يعتبر من رواد زراعة الكلى فى مصر وواحد من المؤسسين لطب أمراض الكلى (الحديث) .. هو صاحب مدرسة طبية لأمراض الكلى ينهل من علمها تلاميذه والمرضى.

يلقب بالبروفيسور فهو من تم اختياره محاضرا في معهد التعليم والتدريس بجامعة ليفربول بإنجلترا حيث شارك محاضرا في دبلومة زراعة الكلى والبنكرياس بجامعة ليفربول عام 2017.

اسهاماته للتعليم الطبي لا تعد ولا تحصى فهو اول من اطلق استخدام تقنيات التعليم الإلكتروني في مجالات ( طب الأسنان – طب التغذية العلاجية لأمراض الكلى –– التعليم الطبي – الطب التجددي – السموم العصبية ) مع التدريب العملي حسب طبيعة كل تخصص. اء فى نعى مركز الكلى له إن “الفقيد واحد من أنشط أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، وأغزرهم إنتاجًا وتدريسًا وتدريبًا، عمل بالمركز قرابة 27 عامًا في كل أقسام وحدة الكلى، وكل فروع المركز، وكان نعم الطبيب البارع والمخلص لرسالته ووظيفته ووطنه”.