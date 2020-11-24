تقيم لنقابة العامة للأطباء بالاشتراك مع الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى حفل تأبين للأستاذ الدكتور حسين شعيشع ( رحمه الله ) أستاذ أمراض الباطنة والكلي بكلية طب جامعة المنصورة, صاحب المسيرة العلمية والمهنية الكبيرة وذلك يوم الخميس ٢٦ نوفمبر بدار الحكمة بحضور كلا من تلاميذه وأصدقاءه وأسرته الصغيرة والكبيرة بجامعة المنصورة ومركز غنيم للكلى.
يعتبر الفقيد الدكتور حسين شعيشع قامة علمية وطبية كبيرة فقدتها مصر والذى رحل فجأة أثر أزمة قلبية مفاجئة وهو يستعد للخروج الى عمله هو من قال عنه الدكتور غنيم أنه لولاه مانجحت أول تجربة لزراعة الكلى فى مصر فهو يعتبر من رواد زراعة الكلى فى مصر وواحد من المؤسسين لطب أمراض الكلى (الحديث) .. هو صاحب مدرسة طبية لأمراض الكلى ينهل من علمها تلاميذه والمرضى.
يلقب بالبروفيسور فهو من تم اختياره محاضرا في معهد التعليم والتدريس بجامعة ليفربول بإنجلترا حيث شارك محاضرا في دبلومة زراعة الكلى والبنكرياس بجامعة ليفربول عام 2017.
اسهاماته للتعليم الطبي لا تعد ولا تحصى فهو اول من اطلق استخدام تقنيات التعليم الإلكتروني في مجالات ( طب الأسنان – طب التغذية العلاجية لأمراض الكلى –– التعليم الطبي – الطب التجددي – السموم العصبية ) مع التدريب العملي حسب طبيعة كل تخصص. اء فى نعى مركز الكلى له إن “الفقيد واحد من أنشط أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، وأغزرهم إنتاجًا وتدريسًا وتدريبًا، عمل بالمركز قرابة 27 عامًا في كل أقسام وحدة الكلى، وكل فروع المركز، وكان نعم الطبيب البارع والمخلص لرسالته ووظيفته ووطنه”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حفل تأبين للراحل حسين شعيشع أيقونة التعليم الطبي فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.