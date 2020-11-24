اليوم.. أبو العينين يتسلم جائزة "فخر العرب 2020" من دبي كأحد أفضل الشخصيات تأثيرا في الاقتصاد العربي

يتسلم النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، جائزة فخر العرب 2020 كأحد أفضل الشخصيات تأثيرًا في الاقتصاد العربي.

وتلقى النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، رئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا، دعوة من الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية – بجامعة الدول العربية، تفيد باختياره كأحد أفضل الشخصيات تأثيرا في الاقتصاد العربي لعام 2020، من قبل هيئة منح الجوائز العلمية في دبي.

من جانبه، أعرب النائب محمد أبو العينين، عن فخره وسعادته بتلك الجائزة، قائلا: "شرف لي اختياري من جانب هيئة منح الجوائز العلمية في دبي كأحد أفضل الشخصيات تأثيرا في الاقتصاد العربي لعام 2020، ومنحي جائزة فخر العرب 2020 في مجال الاقتصاد".

وأكد أبو العينين أن تلك الجائزة بادرة طيبة، وثقة غالية من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وهيئة منح الجوائز العلمية، برعاية السفير ذياب الرشيدي، عميد السلك الدبلوماسي في دبي والإمارات الشمالية، ورئيس البعثة الدبلوماسية لدولة الكويت.

وأهدى أبو العينين الجائزة إلى الوطن الغالي مصر، رئيسًا وشعبًا على ما تقدم من إنجازات وما تحقق من طفرة إصلاحية تمكنت خلالها مصر من العبور إلى المستقبل برؤى مستنيرة وخطوات أسرع.

وأكد: إننا عازمون بما أوتينا من حب للأوطان وانتماء لها، أن نستمر في دعم مسيرة الإصلاح بالتصنيع والإنتاج والتأثير الفاعل في الاقتصاد المصري والعربي وفتح مجالات أكبر للشباب من أجل الريادة والتفوق والإبداع.

تُمنح الجائزة لأهم الشخصيات العربية التي شكلت نقطة تحول في مسار الحياة وكانت الأكثر تأٌثيرًا في الاقتصاد والمسؤولية الاجتماعية خلال العام الجاري 2020.

ومن المقرر أن تنقل إدارة لجنة جائزة فخر العرب مراسم احتفالية تكريم الشخصيات العربية وتسلم الجائزة للفائزين اليوم.