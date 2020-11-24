وزير التنمية: تلقينا 2.5 مليون طلب تصالح حتى الآن.. والدولة ستواجه أى مخالف

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية للمحلية، أن المحافظات تلقت حتى الآن حوالى 2.5 مليون طلب تصالح عَلِى بعض مخالفات البناء، مؤكداً أن الدولة بجميع أجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أى بناء مخالف أو عشوائى بأى محافظة.





وقال اللواء محمود شعراوى، وفقا لبيان صحفى، إنه تم عقد مجموعة من ورش العمل والاجتماعات بين وزارتى الإسكان والتنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالإضافة إلى اجتماعات على مستوى المحافظات بإشراف نواب المحافظين لفصل تراخيص البناء وتحديد نوعها ومدى مطابقتها للاشتراطات، وتم فصلها، فهناك مخالفات جسمية وأخرى بسيطة، بالإضافة إلى بحث الإجراءات التى سيتم اتخاذها تجاه تلك المخالفات حسب نوعيتها.

وأضاف وزير التنمية المخلية، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء استعرض ملف الاشتراطات البنائية الجديدة وتم إعطاء مهلة للمحافظين بدراستها وسرعة إرسال أى مقترحات أو ملاحظات لتضمينها فى النسخة النهائية من الاشتراطات البنائية والتى سيتم عرضها على رئيس الجمهورية قريبا.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن الحكومة تهدف من الاشتراطات الجديدة التيسير على المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفنى والقانونى الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

وطمأن شعراوى المواطنين الذين حصلوا على رخص للبناء خلال الشهور الماضية، قائلا: لن يضار أحد ولكن سيتم تنظيم هذا الملف عبر قواعد واشتراطات أساسية لأنه لن يتم السماح بما كان يحدث من قبل من بناء مخالف وعشوائى أو بناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وقال إنه تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس المحافظين على أن تكون هناك مرحلة انتقالية 6 أشهر لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومُتابعة تنفيذها، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى التنمية المحلية، والإسكان للرد على الاستفسارات التى ترد من المواطنين بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية.

وجدد شعراوى دعوته للمواطنين استغلال هذه الفترة والتقدم بطلب للتصالح خاصة فى ظل التغيير والتحول للمنظمة الرقمية الجديدة الخاصة بهذا الموضوع المهم والذى يوليه رئيس الجمهورية اهتماماً ومتابعة بصورة مستمرة.

وفيما يخص مطالب بعض المواطنين بفتح تلقى طلبات التقنين على أراضى أملاك الدولة، قال اللواء محمود شعراوى، إن موضوع تقنين الأراضى يتم بحثه فى إطار لجنة استرداد أراضى الدولة والتى يرأسها المهندس شريف إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأضاف أن اللجنة لم تتخذ أى قرار فى هذا الشأن حتى الآن، خاصة وأن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم لم يستكملوا باقى الأوراق والإجراءات المطلوبة منهم، موضحا أنه ليس هناك اَى تفكير فى فتح تلقى طلبات من جديد لتقنين الأراضى حتى لا يكون هناك مضيعة للوقت.