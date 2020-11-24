صور.. نقل الباعة لسوق التونسى الجديدة فى البساتين

جدة - نرمين السيد - يأت ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين والقضاء على الأسواق العشوائية ونقل الباعة إلى أسواق حضارية ذات طابع جمالى وحضارى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن سوق التونسى الجديدة مقامة على مساحة 30 ألف م2 وتحيط بها شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2 وتقدر تكلفة إنشائه بنحو 300 مليون جنيه ليستقبل الباعة الموجودين بـ5 أسواق عشوائية أسفل كوبرى التونسى.

وتتكون السوق من 5 مبان تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه، وتضم 324 محلا تتراوح مساحته ما بين 35 م2 إلى 50 م2 مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والأدوات الصحية، بالإضافة إلى 124 محلا سيضمهم سوق الخردة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم مراعاة اختيار موقع السوق الجديدة بالقرب من القديمة، حرصا على البعد الاجتماعى لقاطنيها، إذ لا تبعد إلا كيلو متر تقريبا عن الموقع القديم، كما أن السوق تتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ، وتم ربط السوق بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائرى والأوتوستراد مما يوفر سهولة اتصاله بكل مناطق القاهرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن السوق مراقب بالكامل بالكاميرات ومحاط بسور خارجى لتأمينه وبه 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات، ويضم نقطة شرطة ونقطة إطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية ومزود بأجهزة الحماية مدنية والأمن الصناعى ويوجد به عدد من المبانى الإدارية.